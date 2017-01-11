Ижевск. Удмуртия. Больше 10 домов на улице Ильфата Закирова в Ижевске временно остались без отопления. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» Нил Миназитдинов, причиной этого послужила авария на квартальной теплотрассе.

«Отключили в 16:00 на Ильфата Закирова по системе отопления 11 жилых домов, по горячему водоснабжению - 7. Причина - устранение порыва на квартальной трассе», - рассказали в пресс-службе.

Ремонтные работы в планах было закончить в 21:00.

В коммунальной компании также рассказали, что на Союзной в двух домах отключено горячее водоснабжение. Порывы запланировано устранить к 8:00 12 января.

На обоих объектах работают ремонтные бригады ООО «УКС».