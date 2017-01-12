Волгоград. Россия. Гандболистки ижевского «Университета» на выезде сыграли вничью с «Динамо-Синарой» Матч, проходивший в Волгограде, завершился со счетом 24:24.

Уже в первом тайме стало понятно, что «студентки» не собираются просто так отдавать победу 12-кратному чемпиону России. Стартовую 10-минутку коллективы провели на равных (4:4). В таком ключе поединок продолжался и в оставшееся время первого тайма, который завершился с небольшим преимуществом подопечных Роберта Минабутдинова – 13:11. Отметим, что чаще остальных на завершающей стадии атак отличались полусредние «Университета» Мария Керчикова и Елена Кудряшева, забившие в прошлом матче с «Астраханочкой» на двоих всего 6 мячей, что крайне несвойственно для игры ижевского коллектива последние пару сезонов.

Начало второй половины встречи хозяйки провели с большим преимуществом (5:1), но «Университет» не дал уйти в отрыв соперницам и продолжал цепляться за счет. За три минуты до финального свистка на табло горели ничейные 23:23. За оставшееся время коллективы по разу обменялись результативными бросками, поделив в итоге очки.

Самыми результативными игроками «студенток» в этот день были Елена Кудряшева и Мария Керчикова. Первая отправила в ворота соперниц 8 мячей, вторя 7. У гостей по этому показателю лидером стала Антонина Скоробогатченко – 5 голов.

После 11 игр «Университет» располагается на 9 месте. В активе команды 5 очков. Следующий матч «студентки» проведут на выезде 30 января против «АГУ-АДЫИФ».

Стоит сказать, что в сезоне 2000/01 годов «Динамо» был установлен абсолютный рекорд регулярного чемпионата России – победа во всех матчах чемпионата.