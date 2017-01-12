Глазов. Удмуртия. В Глазове прошел конкурс зимних скульптур среди воспитанников детских садов и их родителей по правилам дорожного движения. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, лучшими снежными постройками признаны работы детского сада № 30.

«Во время проведения конкурса групповые участки детсадов преобразились до неузнаваемости произведениями искусства, объединенных одной темой – безопасность юных участников дорожного движения. В местах игр и прогулок детей появились светофоры, регулировщики, дорожные знаки, патрульные автомобили и различные виды техники – все из снега и льда», - сообщают в Госавтоинспекции.

Также на горках, верандах, стендах появились баннеры с призывом ко всем участникам дорожного движения о непременном соблюдении правил в 2017 году.

Воспитатели детских садов совместно с родителями возводили ледяные скульптуры, сооружали горки, раскрашивали получившиеся постройки. Главное требование, предъявляемое ко всем участникам конкурса - оформление скульптур и сооружений в дорожной тематике.

«Оценивали снежные постройки сотрудники Госавтоинспекции», - уточнили в ведомстве.

Помимо детского сада №30 отметили снежные композиции детских садов №№ 27,28 и 49.

Награждение победителей состоится в управлении дошкольного образования.