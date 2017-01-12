Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня четверг, 12 января. В Удмуртии сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -6...-11°С, днем -1...-6°С. А пока вы пьете свой утренний кофе, предлагаем вам обзор самых интересных материалов онлайн СМИ Удмуртии.

Дикую рысь заметили во дворе жилого дома в Можге, пишет портал «Ижлайф». Очевидцам даже удалось снять животное на видео. Дикая кошка ест добычу в снегу, а после зарывает остатки.

Очевидцы решили вызвать охотников, чтобы те отловили зверя и отправили в лес, а пока специалисты ехали к жилому дому, наблюдали за диким животным в окно.

Рысь в Можге

Директором новой школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске станет Ирина Морозова, возглавляющая «Республиканский лицей-интернат» в селе Италмас Завьяловского района. Об этом пишет газета «Известия Удмуртской Республики». Дело в том, что городская школа, которая должна открыться в сентябре 2017 года по документам является структурным подразделением сельской. Значит, и директор у них будет один. В Республиканском лицее-интернате информацию подтвердили.

В Удмуртии начала работать первая лаборатория генетических исследований, о ней рассказала телекомпания ГТРК «Удмуртия». Криминалисты утверждают, что она открывает перед ними безграничные возможности.

Первые результаты работы ДНК-лаборатории в Удмуртии

Два корабельных колокола для российского парусника «Херсонес» отлили на Чепецком механического завода в Глазове. Колокола сделали из циркония, пишет «Удмуртская правда». Заказ на производство рынд был получен в ноябре прошлого года. В настоящее время колокола уже готовы и их везут в Севастополь - там, где базируется парусник «Херсонес».

В обзоре использованы материалы сайтов: izhlife.ru, udmtv.ru, izvestiaur.ru, udmpravda.ru