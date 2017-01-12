Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 человек обвинили в незаконном распространении наркотиков по всей России в особо крупных размерах. Уголовное дело начал рассматривать Первомайский районный суд столицы Удмуртии.

По версии следственных органов, «участники преступного сообщества организовали незаконный сбыт наркотиков синтетического происхождения в особо крупных размерах в Новосибирске и Новосибирской области, Красноярске, Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Ижевске, а также других городах России».

Судебное разбирательство по делу началось 11 января.

Отметим, что 16 человек обвинили сразу по нескольким частям и пунктам статей 210, 30 и 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ноябре 2016 года заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по этому делу. Об этом сообщалось на официальном сайте Генпрокуратуры.

«Сбыт наркотиков осуществлялся через тайники в различных регионах страны. Оплата производилась посредством электронных платежей. Общение между участниками преступного сообщества, а также с приобретателями наркотических средств осуществлялось посредством электронной переписки, исключавшей их личный контакт», - сообщила в ноябре 2016 года Генпрокуратура.

Расследование по делу проводилось следственным департаментом МВД России.