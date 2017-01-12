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Знаки Удмуртии: идем в гости и гадание на свиной селезенке

Приметы и суеверия на 12 января.

Знаки Удмуртии: идем в гости и гадание на свиной селезенке
Фото:pixabay.com
общество, приметы


07:30

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается время святок. Как пишет Astromeridian.ru, обычно 12 января был морозным днем. Исключения бывали редко.

12 января отмечается День Анисьи зимней (Онисьи желудочницы). В этот день принято ходить в гости. На столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы. Обычно на Анисью резали гусей, а также варили свиную требуху.

В деревнях 12 января было принято забивать свиней. Брали свиную селезенку и печень. По ним гадали о том, какая будет зима. Если селезенка гладкая, то зимой будут сильные морозы. Если селезенка к спинке была более толстой, то морозов можно ждать только в конце зимы. Если печень в центре толстая, то морозы начнутся уже совсем скоро, а если широкая только со стороны брюшка, то морозные дни продержатся до самой весны. Также на Анисью существует традиция варить свиные желудки. Если желудок пустой, то весна наступит нескоро.

Приметы на 12 января:

- Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей

- Люди, которые родились в День Анисии, 12 января, являются очень удачливыми

- Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели

- Если ночью 12 января дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым. Западный ветер – в реках будет много рыбы

- Если пошел снег - лето будет дождливым и пасмурным

- На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей

- Найти в этот день платок, лежащий на дороге – признак того, что на человека может быть наведена порча. Поэтому, в день 12 января стараются не принимать никаких подарков от чужих людей. Кроме того, считалось, что существует опасность встретиться с нечистью

- Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей - сулит смерть

- Если 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье

- Если днем ясно - скоро наступит потепление

- Вязать, прясть или шить на Анисью – к несчастью

- Если на небе 12 января не видно звезд, значит, погода изменится

- Если встать вечером на перекресток и громко произнести имя больного человека, то он вскоре выздоровеет

- На Анисью не солят пищу, иначе можно накликать на себя беду.

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Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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