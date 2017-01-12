Москва. Роскомнадзор на основании решения Мосгорсуда заблокировал онлайн-кинотеатр kinogb.ru за наличие пиратского контента. Как сообщает «РБК», с соответствующим иском обратился Warner Bros Entertainment Inc.

«Роскомнадзор отметил «продолжение» использования крупными иностранными кинопроизводителями механизмов российского антипиратского законодательства для защиты своих авторских прав», - говорится в сообщении.

Еще в июле 2016 года ведомство на Петербургском международном экономическом форуме заключило соглашение по сотрудничеству в сфере защиты авторских прав с Американской ассоциацией кинопродюсеров.