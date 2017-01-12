США. Социальная сеть Facebook запускает проект The Facebook Journalism Project. Он предназначен для того, чтобы наладить сотрудничество между соцсетью и прессой, сообщает Life.ru.

По предварительным данным, журналисты помогут «Фейсбуку» с лживыми новостями. Соцсеть займется разработкой новых продуктов вместе с новостными редакциями, предоставит журналистам дополнительные инструменты и развернет образовательную программу, чтобы выявлять фейки.

Также планируется, что Facebook протестирует новые бизнес-модели для СМИ и будет продвигать независимые медиа. В комплексе это должно помочь и тем, и другим понять, как «информировать людей в эпоху цифровых технологий».

«Это только начало нашей работы в данном направлении, в дальнейшем мы планируем сделать гораздо больше», - сказали в пресс-службе соцсети.

Запуск проекта The Facebook Journalism Project – это ответ на обвинения в сторону «Фейсбука» по поводу публикации лживых новостей о кандидатах в президенты США Дональде Трампе и Хиллари Клинтон.