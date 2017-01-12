Ижевск. Удмуртия. Спортивный клуб «Чемпион» в Ижевске закрыли на неопрделенный срок из-за проблем с арендой. Об этом сообщается в группе спортклуба «ВКонтакте».

«Друзья, в настоящий момент доступ в спортклуб «Чемпион» закрыт со стороны собственника помещения. Ведутся переговоры по продлению срока аренды помещения и работы клуба», - говорится в сообщении.

Как рассказал один из тренеров клуба корреспонденту информагентства «Сусанин», коллектив «Чемпиона» также не имеет большей информации о сложившейся ситуации.

Сейчас помещение зала опечатано. Работа «Чемпиона» возобновится, когда появится новое соглашение с собственником помещения. А пока спортивный клуб готов компенсировать клиентам стоимость приобретенных карт.