Сочи. Следователи, занимающиеся делом о крушении самолета Минобороны России по пути из Сочи в Сирию, заявили, что исключили версию теракта на борту. Как сообщают «Известия», изначально соответствующий вариант не считался приоритетным.

«Когда на обломках самолета не удалось обнаружить ни следов поражения боевой ракетой, ни свидетельств криминального взрыва, теракт как версия крушения Ту-154 больше рассматривается не будет», - говорится в сообщении.

Сейчас в качестве рабочей рассматривается версия возможной ошибки экипажа лайнера. Как отмечает издание, последнее слово остается за военно-авиационными экспертами, которые анализируют данные «черных ящиков».

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 Минобороны России пропала с экрана радаров. На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России. 26 декабря объявлено в России днем национального траура.

