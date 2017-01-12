Москва. В России могут протестировать дорожное покрытие из солнечных батарей, которое позволит собирать электроэнергию. Об этом заявили в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), сообщает «Газета.ру».

«В настоящее время по заказу Федерального дорожного агентства выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Разработка методических рекомендаций по обеспечению автомобильных дорог альтернативными источниками электрической энергии и тепла», в рамках реализации которой мы рассмотрим опыт строительства дорог из солнечных батарей», - сказали в Росавтодоре.

В ведомстве добавили, что такое покрытие будет особенно полезным в регионах с большим количеством солнечных дней в году.

«Однако европейский опыт показывает, что при строительстве таких автомобильных дорог возникает ряд технических и технологических сложностей, поэтому данный вопрос требует глубокой проработки», - уточнили в ведомстве.