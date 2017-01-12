Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете началась подготовка к выборам нового ректора. Согласно информации, размещенной на официальном сайте образовательного учреждения, 10 января состоялось заседание ученого совета, на котором рассмотрели и утвердили состав комиссии и план мероприятий по проведению процедуры избрания.

С 10 по 20 января пройдет «кампания по выдвижению кандидатов на должность ректора». Затем, с 23 по 25 число этого же месяца кандидаты должны будут предоставить полный комплект документов, а до 2 февраля список предоставят в Минобрнауки России, после чего с ведомством согласуют дату проведения конференции.

Отметим, что председателем комиссии по выборам назначили первого проректора УдГУ Семена Бунтова.

Напомним, сейчас пост ректора университета занимает Галина Мерзлякова, полномочия которой истекают 23 апреля 2017 года.