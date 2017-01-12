США. Геофизики из Соединенных Шатов определили точное, по их мнению, время образования Луны. Как сообщает Lenta.ru, формирование коры спутника Земли началось 4,51 млрд лет назад.

Это говорит о том, что Луна возникла в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы.

К таким выводам ученые пришли, сделав радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, которые нашли в доставленном на Землю реголите.

Циркон формируется при застывании магмы и богат ураном – это позволяет отследить по свинцу, который в нем содержится, его продукту распада, возраст минерала.