Ижевск. Удмуртия. Обрядовый праздник «Вожодыр» (святки) пройдет в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие состоится в субботу, 14 января, в музее-заповеднике «Лудорвай».

Святки начинаются с празднования «Ымусьтон» (Рождество) – 7 января и заканчиваются 19 января, проводами злых духов под лед в Крещение.

«Начнется праздник с обращения к проматери Вожо (Вожо мумы). В праздничной программе организаторы также проведут: интерактивные игры с участием фольклорных коллективов (Вожояськон); посиделки; рождественские гадания; массовое изгнание Вожо с ритуальным действом на пруду (Вожо келян)», - говорится в сообщении.

Ряжение - элемент народных праздников многих народов, чаще всего совершалось на Святки и Масленицу, а также на Троицу и Ивана Купалу.