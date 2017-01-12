Ижевск. Удмуртия. В Глазове мужчину обвинили в совершении развратных действий в отношении 12-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, с 1988 года житель республики 5 раз был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе за мужеложство.

По данным следствия, 10 января днем обвиняемый встретил на улице двух 12-летних мальчиков. Он обратился к ним с предложением расклеить листовки, обещая заплатить за работу 200 рублей, а перед этим помочь убрать мусор.

«После того как дети согласились, злоумышленник привел их в неосвещенный подвал многоквартирного жилого дома. Испугавшись, дети забежали в подъезд, обвиняемый зашел следом за ними, где совершил в отношении одного из мальчиков развратные действия», - говорится в сообщении.

Отметим, в октябре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы.

Стоит также сказать, что по ходатайству следователя суд поместил обвиняемого под стражу.

За совершенное преступление предусмотрено наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.