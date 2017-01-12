Москва. Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену водки на 15%. Как сообщают «Известия», такое решение могут принять в связи с ростом ставок акциза с 1 января 2017 года и тарифов на электроэнергию.

Сейчас минимальная розничная цена одной бутылки водки составляет 190 рублей. В случае повышения цен она установится на уровне 219 рублей.

«Минималка считается лучшим средством борьбы с контрафактным и суррогатным алкоголем, употребление которого приводит к отравлениям и смерти», - говорится в сообщении.