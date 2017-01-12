Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли на дорогах Удмуртии за минувшие сутки. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, первая авария произошла на трассе Можга-Вавож, вторая на дороге Сарапул-Камбарка.

В первом случае ДТП случилось в 16:10. Водитель автомобиля «Шкода» - женщина 1967 года рождения, не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с отечественной легковушкой под управлением молодого человека 1995 года рождения. В результате аварии водителя «ВАЗа» госпитализировали, ее пассажир, женщина 1957 года рождения погибла на месте, водитель «Шкоды» получила травмы, ее также доставили в больницу.

Во втором случае, в 17:05 в Сарапульском районе водитель «ВАЗ-21099» - мужчина, 1963 года рождения, при обгоне не справился с управлением и столкнулся на встречке с «ВАЗ-2131» под управлением мужчины, 1970 года рождения. В результате водитель автомобиля «ВАЗ-21099» скончался от полученных травм, водителя автомобиля «ВАЗ-2131» госпитализировали.