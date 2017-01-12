Кизнер. Удмуртия. Уничтожения химического оружия возобновили в Кизнере. Как сообщает «Интерфакс», на сегодняшний день в России ликвидировано 96,4% запасов отравляющих веществ - более 38,5 тыс. тонн.

Начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин сообщил, что процесс возобновится с 12 января.

«Боевые отравляющие вещества, снаряженные в артиллерийские химические боеприпасы, общей массой чуть более 1 438 тонн остаются только на объекте «Кизнер». Он был введен в эксплуатацию последним и функционирует в общей сложности три года. На этом объекте уничтожено 75% хранившегося здесь химического оружия», - сказал генерал.

На шести объектах, завершивших работы по основному предназначению, сейчас идут мероприятия по выводу их из эксплуатации.

Напомним, что объект по уничтожению химоружия «Кизнер» полностью выполнил гособоронзаказ за 2016 год.

Также ранее сообщалось о сокращении сроков уничтожения химического оружия в поселке Кизнер на год, до декабря 2017 года.

Первый пусковой комплекс последнего российского завода по уничтожению химоружия запустили в работу 19 декабря 2013 года.