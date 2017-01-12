Ижевск. Удмуртия. Новый пригородный поезд Ижевск - Набережные Челны начал курсировать в 2017 году. Как сообщает официальный сайт Горьковской железной дороги, это связано с увеличением пассажиропотока.

Из Ижевска поезд №6751/6752 отправляется по пятницам и субботам в 16:09, прибывает в Набережные Челны в 22:26. Из Набережных Челнов поезд отправляется по субботам и воскресеньям в 6:18, прибывает в Ижевск в 10:30. Обращаем внимание, что везде указано московское время.

Также по этому направлению курсирует ежедневный поезд №6677/6678 (отправление из Ижевска в 6:39, отправление из Набережных Челнов в 12:37).

«График движения поезда составлен с учетом интересов тех пассажиров, которым удобнее уезжать из Ижевска вечером и приезжать в Ижевск в первой половине дня», - уточняют в железнодорожной компании.