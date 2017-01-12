Ижевск. Удмуртия. 7 человек пострадали при аварии в Завьяловском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, на трассе Ижевск-Сарапул столкнулись две легковушки.

ДТП произошло в 19:30, на 40 км трассы. Водитель автомобиля «ХЕНДЕ-ГЕТЦ» - молодой человек, 1990 года рождения, при совершении обгона, не убедился в безопасности маневра и выехал на "встречку", где столкнулся с «ВАЗом» под управлением молодого человека, 1990 года рождения.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажиры: женщина, 1958 года рождения, двое мужчин, 1989 и 1961 годов рождения, получили травмы и были госпитализированы», - уточнили в ведомстве.

Помимо этого, пассажиры автомобиля «Хенде»: двое мужчин, 1985 и 1972 годов рождения также попали в больницу. Еще один мужчина, 1985 года рождения, получил травмы.