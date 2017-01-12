Москва. Домашние и сельскохозяйственные животные в России получат уникальные идентификационные номера (УИН). Также начиная 1 января 2018 года всех питомцев снабдят чипами, татуировкой или тавром, сообщают «Известия».

К ним в создаваемой федеральной государственной информационной системе (ФГИС) привяжут сведения о животном.

«Согласно поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича, до 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны разработать «дорожную карту» внедрения идентификации», - говорится в сообщении.

Идентифицировать будут лошадей, крупный рогатый скот, оленей, верблюдов, домашнюю птицу, собак, кошек, свиней, кроликов, пушных зверей, пчел и рыб. Под исключение попали дикие животные, которые находятся в состоянии естественной свободы.

«В том числе для природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны России», - уточняется в сообщении.

Согласно проекту приказа Минсельхоза, маркировать будут как одно животное, так и целую группу. Животному присвоят уникальный 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор. Первую регистрацию питомца нужно будет провести в первые три месяца после его рождения.

«Во ФГИС будут храниться сведения об уникальном номере животного, уникальном номере средства маркирования, о типе и характеристиках средства маркирования, о предках, потомках и продуктивности животного, о его виде, породе, поле, масти, внешнем виде, дате рождения (ввоза), месте рождения, о перемещениях животного, его болезнях, пороках развития, генетических дефектах, о результатах диагностических исследований, ветеринарных обработках, примененных ветеринарных препаратах, о собственниках животного и другая информация», - пишет издание.

Маркировать планируют в два этапа: с 1 января 2018 года приказ вступит в силу для лошадей, ослов, мулов, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов, свиней; и с начала 2019 года – для овец, коз, собак, кошек, домашней птицы, пушных зверей, кроликов, пчел, рыб и других водных животных.

Надо ли маркировать животных, которые родились раньше, чем указ вступил в силу, не сообщается.

По мнению главы Российской ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, если животное выращивают на убой, то все данные о нем должны быть доступны покупателям мяса.