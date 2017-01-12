Рупольдинг. Германия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева рассказала о своих эмоциях перед стартом эстафетной гонки на этапе кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает портал «Чемпионат».

«Во-первых, мне очень интересно поучаствовать в эстафете, но настрой и волнение такое же, как перед любым стартом. Не больше и не меньше», - сказала Ульяна Кайшева.

Она также пояснила, что согласна с выбором тренерского штаба, который поставил ее на третий этап в гонке.

«Думаю, что для первого раза лучше пробежать второй или третий этап, поэтому я согласна с выбором тренеров», - заключила Кайшева.

Напомним, спринтерская гонка в рамках пятого этапа кубка мира состоится в немецком Рупольдинге 12 января. В составе российской четверки помимо Кайшевой выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова.