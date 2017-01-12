Киев. Министерство обороны Украины в декабре 2016 года внесло изменения в статью «Википедии» о русском богатыре Илье Муромце. Как сообщает ИА Regnum, чиновники ведомства поменяли его место рождения.

Согласно новым данным, он якобы родился на Украине. Кроме общепринятого места рождения народного героя – деревни Карачарово, которая находится рядом с Муромом, в украинской версии «Википедии» значится город Моровск (Моровийск) под Черниговым, в древности именовавшийся Муромском.

В российской версии издания по-прежнему местом рождения значится деревня Карачарово.