Москва. В России почти 5 млн граждан получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такое заявление на Гайдаровском форуме сделала вице-премьер Ольга Голодец, сообщает ИА Regnum.

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТ. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», - сказала Голодец.

С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда в России находится на уровне 7,5 тыс. рублей.