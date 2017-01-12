Ижевск. Удмуртия. Библиотеки Ижевска примут участие в акции «Международный день дарения книги». Мероприятие состоится 14 февраля.

История праздника началась с маленькой традиции в семье американского книжного блогера Эми Бродмор, где на День всех влюбленных принято дарить друг другу и детям книги. Традиция вышла за рамки семьи, когда Эми обратила внимание на то, что в мире очень много детей не имеют доступа к книгам. Тогда-то она и решила отметить очередной День святого Валентина, подарив книги не только собственному сыну, но и бедным детям, у которых вообще нет собственных книг.

«В этом году в акции «Международный день дарения книги» примут участие муниципальные библиотеки Ижевска. Но важно объединить усилия всех желающих, чтобы превратить акцию в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в обществе традицию книгодарения», - пишет отел продвижения книги и чтения ижевской библиотеки имени Некрасова.

Идея акции – дарить в этот день книги детям, особенно нуждающимся в нашей помощи. Тем самым, мы искренне и красноречиво выразим им свою любовь.

«Участниками акции могут стать любые заинтересованные организации и лица. Все собранные книги мы передадим в детские социальные учреждения (интернаты, детские дома и др.)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта акция дает новые возможности партнерства библиотеки с родителями, учителями, местным сообществом, писателями, издательствами, книжными магазинами и многими другими. Вы можете принести книги в ближайшую от вашего дома библиотеку.