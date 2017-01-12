США. Поцелуй Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на корме в фильме «Титаник» признали лучшим в истории Голливуда. Об этом свидетельствуют результаты опроса любителей кино, сообщает «Росбалт».

В романтической мелодраме актеры сыграли влюбленных Роуз и Джека.

Всего в рейтинг кинематографических поцелуев вошли 50 фильмов и анимационных лент. На втрой строчке разместилась сцена со спагетти из диснеевского мультфильма «Леди и бродяга», на третьем – поцелуй Деми Мур и Патрика Суэйзи из «Привидения».

В десятку лучших вошли парочки из «Красотки», «Грязных танцев», «Бриджит Джонс», «Человека-паука», «Завтрак у Тиффани», «Унесенные ветром», поцелуй Хана Соло (Харрисон Форд) и принцессы Леи (Кэрри Фишер) в «Звездных войнах – эпизод V: Империя наносит ответный удар».