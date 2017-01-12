Турция. Убийцу российского посла Андрея Карлова в Турции – Мевлюта Алтынташа похоронят на безымянном кладбище в Анкаре. Как сообщает Life.ru, соответствующее решение приняли, потому что родные преступника отказались забрать его тело из морга.

Сейчас решаются процедурные вопросы по похоронам. После этого тело передадут местным властям.

Напомним, на посла России в Турции напали в понедельник, 19 декабря. Андрея Карлова убили во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок.

По данным МВД Турции, в него выстрелил 22-летний местный полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого позже ликвидировал турецкий спецназ. В МИД России произошедшее квалифицировали как теракт.

