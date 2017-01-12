Китай. Китайский Верховный суд запретил регистрировать торговые марки, если в них используются имена знаменитостей. По мнению суда, наличие в бренде популярного имени, вводит в заблуждение покупателей и наносит вред интересам общества, сообщает Полит.ру.

Запрет не будет распространяться на уже существующие и ранее зарегистрированные марки.

«После этого решения у китайских предпринимателей возникнут серьезные проблемы», - говорится в сообщении.

Так, фамилии Ван, Ли и Чжан имеют 21% граждан Китая. По данным государственного статистического управления страны, в начале 2015 года населения Китая составило 1,4 млрд человек, из них 92 млн носят фамилию Ван.