Ижевск. Удмуртия. В Ижевске демонтировали остановку «Радиозавод» по улице Удмуртская в сторону центра. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии, решение о демонтаже принял суд.

Демонтаж остановки "Радиозавод" в Ижевске