Ижевск. Удмуртия. В Ижевске демонтировали остановку «Радиозавод» по улице Удмуртская в сторону центра. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии, решение о демонтаже принял суд.
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Январь 2017
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проблагоустройство
А тем временем:
Транспортную остановку «Радиозавод» снесли в Ижевске
Решение о демонтаже принял суд.
15:42
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