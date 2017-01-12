Москва. Сборная России по футболу заняла 56 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По сравнению с декабрьскими данными, ее позиции не изменились, сообщает «Интерфакс».

В первую десятку лидеров вошли: Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.

Самое большое падение сразу на пять позиций зафиксировали у сборной Тринидада и Тобаго. Команда заняла 83 строчку списка. Самый существенны взлет оказался у сборной Суринама, которая поднялась на 22 позиции и расположилась на 128 месте.

Отметим, что 56 место в рейтинге ФИФА – худший показатель российской команды за всю ее историю.