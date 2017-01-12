Турция. Турецкие депутаты подрались, обсуждая конституционную реформу. Как сообщает «Газета.ру», новшества позволят расширить полномочия президента Турции.

В потасовке были замечены парламентарии от правящей Партии справедливости и развития и представители оппозиционной Республиканской народной партии. Как пишет издание, в ходе споров они начали толкать друг друга и бить кулаками.

«В правящей партии полагают, что страна нуждается в сильном руководителе, чтобы сохранить единство страны, когда как оппозиция опасается, что это приведет к авторитаризму», - уточняется в сообщении.

Обсуждения законопроекта по поправкам к Конституции депутаты продолжат в четверг, 12 января.