Москва. Глава «Яндекс.Погоды» Дмитрий Геранин разработал приложение для организации похорон Umer. Оно поможет пользователям собрать необходимые документы и выбрать различные варианты захоронений, сообщает «Медуза».

Dmitriy Geranin - На самом деле я сильно переживаю,... | Facebook

Сам Геранин сказал, что приложение «выглядит, возможно, несколько провокационно, но это именно для того, чтобы поймать внимание». Он также добавил, что меньше чем за сутки после публикации информации в «Фейсбуке», к нему уже обратились более 20 агентств по всей России и предложили сотрудничество.

Разработчик уточнил, что на доработку похоронного сервиса ему понадобится два-три месяца.