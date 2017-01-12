США. Известный боксер Флойд Мэйуэзер предложил борцу Конору Макгрегору 15 млн долларов гонорара за поединок по правилам бокса. Мэйуэзер также добавил, что в возможной встрече именно он станет главной звездой боя и хочет получить за него 100 млн долларов, сообщает «Медуза».

«Конор Макгрегор всем говорит, что хочется драться. Так пусть же это случится», — сказал боксер.

Маленький гонорар Макгрегору, по сравнению с его заработком от одного боя, он объяснил тем, что Мэйуэзер более известен, а Макгрегор в смешанных единоборствах получает меньше двух млн.

«Случится ли бой? Мы работаем над этим», - сказал Майуэзер.

39-летний Флойд Мэйуэзер завершил карьеру в 2015 году после победы над Мэнни Пакьяо в «бое века». Боксер за всю свою карьеру провел 49 боев без единого проигрыша.

Конор Макгрегор – один из самых известных в мире борцов смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легком весе.