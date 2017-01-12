Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают Елену Фахетдинову. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Фахертдинова Елена Георгиевна 1959 года рождения ушла из дома (Ижевск, улица Баранова, 68а) 6 января около17:00 и с тех пор о ней ничего не известно.

Особые приметы: рост – около155 см, плотного телосложения, волосы русые с проседью, голубые глаза. Одета в черную дубленку с лазерной отделкой в виде точек, черная вязанная шапка, на ногах валенки. При себе нет ни документов, ни денег, ни телефона.

Родные женщины сообщают, что подобного с ней раньше не случалось.

В данный момент полиция проводит розыскные мероприятие.

Родственники просят всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, сообщить об этом в полицию или позвонить по номерам: 8919 919 09 05 (Мария – племянница), 8965 841 90 44 (Руслан – сын).