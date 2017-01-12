Воткинск. Удмуртия. 81 штука спиртосодержащего лосьона объемом 8,1 литра изъяли в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С реализации сняли косметическое противомикробное средство-лосьон «АЛТ» (содержание спирта 95%). На продавца составили протокол по статье 15.12 КоАП России («Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации», а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации).

Суд вынесено постановление о наложении штрафа в 5 тыс. рублей.