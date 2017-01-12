Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете началась подготовка к выборам нового ректора. Согласно информации, размещенной на официальном сайте образовательного учреждения, 10 января состоялось заседание ученого совета, на котором рассмотрели и утвердили состав комиссии и план мероприятий по проведению процедуры избрания. С 10 по 20 января пройдет «кампания по выдвижению кандидатов на должность». Затем, с 23 по 25 число этого же месяца они должны будут предоставить полный комплект документов, а до 2 февраля список предоставят в Минобрнауки России, после чего с ведомством согласуют дату проведения конференции. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 12 января 2017 года

Смертельный исход:

Два человека погибли на дорогах Удмуртии за минувшие сутки. Первая авария произошла на трассе Можга-Вавож, вторая на дороге Сарапул-Камбарка. В обоих случаях водители не справились с управлением.

Массовое увольнение:

Массовое увольнение работников одного из предприятий Ижевска планируется в феврале 2017 года. Данная организация признана банкротом. В центре занятости населения корреспонденту информагентства «Сусанин» название предприятия не уточнили.

Снос ларьков:

В Ижевске демонтировали остановку «Радиозавод» по улице Удмуртской. Решение о сносе принял суд. Отметим, что к декабрю 2016 года в столице республики за 12 месяцев демонтировали 21 ларек.

Книги в подарок:

Библиотеки Ижевска примут участие в акции «Международный день дарения книги». Мероприятие состоится 14 февраля. История праздника началась с маленькой традиции в семье американского книжного блогера Эми Бродмор, где на День всех влюбленных принято дарить друг другу и детям книги. Традиция вышла за рамки семьи, когда Эми обратила внимание на то, что в мире очень много детей не имеют доступа к книгам.

Пригородный поезд:

Новый пригородный поезд Ижевск - Набережные Челны начал курсировать в 2017 году. Это связано с увеличением пассажиропотока. Из Ижевска состав отправляется по пятницам и субботам в 17 часов 9 минут, прибывает в Набережные Челны в 22 часа 26 минут.

Глазовский педофил:

В Глазове мужчину обвинили в совершении развратных действий в отношении 12-летнего мальчика. С 1988 года житель республики 5 раз был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе за мужеложство.

Неожиданный исход:

Гандболистки ижевского «Университета» на выезде сыграли вничью с «Динамо-Синарой». Матч завершился со счетом 24:24. Отметим, что хозяйки паркета являются 12-кратным чемпионом России.

Выборы ректора:

В Удмуртском государственном университете началась подготовка к выборам нового ректора. Кандидаты должны предоставить все необходимые документы до 25 января. Затем список предоставят в Минобразования России. Председателем выборной комиссии назначили первого проректора УдГУ Семена Бунтова.