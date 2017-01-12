Ижевск. Удмуртия. Администрация Ленинского района Ижевска направила заявление об отзыве лицензии у ООО «Служба единого заказчика», под управлением которой находятся три многоквартирных дома. Об этом сообщает в четверг, 12 января, пресс-служба города.

По данным муниципалитета, поводом для обращения районных властей в контрольно-надзорные органы стали многочисленные жалобы жителей на несоблюдение надлежащего температурного режима в квартирах, а также на то, что сотрудники управляющей компании не убирают снег во дворах и с кровли домов.

«По данной управляющей компании систематически от жителей поступают жалобы. Последней каплей стала ситуация с уборкой снега во дворах. В течение всех новогодних каникул сотрудники администрации Ленинского района инспектировали дворы, обращались в управляющие компании с просьбой расчистить дворы. ООО «Служба единого заказчика» на наши обращения не отреагировала», - рассказал глава администрации Ленинского района Александр Ожмегов.

Под управлением «Службы единого заказчика» находятся три многоквартирных дома.

«Администрацией Ленинского района направлено заявление в адрес контрольно-надзорных органов с требованием проведения в рамках муниципального жилищного контроля и государственного жилищного надзора проверки исполнения управляющей компанией установленных законодательством правил по содержанию общего имущества многоквартирных домов и последующим вынесением вопроса на рассмотрение лицензионной комиссии», - говорится в сообщении пресс-службы Ижевска.

Ранее глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин сообщил, что ряд управляющих компаний и ТСЖ в Ижевске привлекут к административной ответственности за нерасчищенные от снега дороги вдоль домов.

Во время проверок, проведенных в новогодние праздник, муниципальные власти выявили 56 нарушений, из них 14 – повторно. В Индустриальном районе из 98 проверенных дворов проблемы обнаружились в 13. В Ленинском районе – в 2 из 58 проверенных, В Октябрьском – в 12 из 117 дворов, В Первомайском – в 16 из 170, В Устиновском проверили 102 двора, нарушения зафиксировали в 13.

Позже под тяжестью неубранного снега обрушилась часть кровли жилого дома в городке Металлургов. После этого инцидента сотрудники Государственной жилищной инспекции Удмуртии начали рейды во всех муниципальных образованиях республики, во время которых инспекторы проверяют, как обслуживающие организации справляются с очисткой от наледи и снега крыш домов.