Рупольдинг. Германия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной заняла 13 место в эстафете на этапе кубка мира в немецком Рупольдинге. Российская четверка на финише проиграла победительницам немкам 3 минуты 57 секунд.

На первом этапе за сборную выступала дебютантка этапов кубка мира Виктория Сливко, которая к рубежу подошла с небольшим отставанием от лидеров. Стреляющая лыжница использовала два дополнительных патрона, что отбросило нашу сборную на промежуточное 20-е место с отрывом в 21 секунду. На второй стрельбе Сливко отработала «чисто», поднявшись на 4 позиции, но отрыв от вырос до 32 секунд, а при передаче эстафеты Татьяне Акимовой составил 58,6 секунды (16 место).

Спортсменка из Чувашии на своем первом рубеже допустила, как и Сливко 2 промаха и не смогла приблизиться к лидерам гонки сборным Норвегии, Франции и Германии, отставая на 56 секунд (13 место). После второго рубежа, на котором Акимова использовала еще два дополнительных патрона, отрыв увеличился до минуты 26,9 секунды (12 место).

Представительница Удмуртии Ульяна Кайшева в итоге ушла на дистанцию, располагаясь на 9 месте, отставая от лидера – сборной Германии на минуту и 18 секунд. В тройке также при передаче эстафеты располагались команды Италии и Украины.

На первом рубеже стреляющая лыжница из Удмуртии первая из четверки ни разу не промахнулась, что позволило команде остаться в десятке сильнейших, однако уже на второй стрельбе спортсменка ушла на два штрафных круга, опустившись на 15 строчку, проигрывая две минуты и 49 секунд Украине и Италии.

При передаче эстафеты от Кайшевой Ольге Подчуфаровой отрыв от лидеров Норвегии и Украины составлял 3 минуты 11 секунд. На рубеже Подчуфарова допустила два промаха и после рубежа проигрывала новым лидерам немцам уже 3 минуты 37 секунд (15 место). Вторую стрельбу Подчуфарова прошла без промахов, поднявшись на одну позицию вверх. В итоге на финише российская дружина отстала от победительниц немок на 3 минуты 57 секунд (13 место).

«Серебро» завоевали француженки, «бронза» досталась норвежкам, четвертыми финишировала сборная Украины.