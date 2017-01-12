Ижевск. Удмуртия. Консервы, соки и другие продукты со сгоревшего в ноябре склада «Ижтрейдинга» поступили в продажу в магазин «Три банана» на Воткинском шоссе Ижевска. Фотографии обгоревших металлических банок и другой продукции со следами пожара прислали в редакцию «Сусанина» читатели информагентства.

«Рыба, соки, тушенка, вино все продается по 30 рублей», - рассказали горожане.









Директор по финансам и экономике торговой группы «Ижтрейдинг» Дмитрий Мельников пояснил в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин», что он пока не обладает информацией о продаже продуктов со сгоревшего склада.

Сообщение о возгорании холодильника на товарном складе торговой группы поступило в воскресенье, 27 ноября, в 15:45 по местному времени. Пожарные выехали по вызову, которому автоматически присвоили ранг № 2. При прибытии на место, оказалось, что горят помещения склада на большой площади. На место направили оперативную группу Главного управления МЧС России по Удмуртии. 15:50 ранг пожара повысили до «Вызов №3» — потребовались дополнительные силы.

Звенья газодымозащиты, обследовавшие помещения, спасли из помещения 5 человек. Всех направили в 6-ю ижевскую городскую больницу. Один из пострадавших скончался в пути.

Локализовать пожар на складе удалось лишь к восьми вечера. К тому моменту, по сообщению Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в тушении принимали участие уже свыше 170 человек и больше 50 единиц техники. Позднее, СК России озвучил предварительную версию причины возникновения пожара - неисправность электропроводки. Полностью ликвидировать пожар на складе удалось лишь в 1:19 ночью в понедельник, 28 ноября. Привлекались 177 человек и 51 единица техники.



Представитель ГУ МЧС по Удмуртии рассказал о пожаре на Воткинском шоссе