Ангарск. Россия. Хоккеисты «Ижстали» с минимальным преимуществом одержали победу над «Ермаком». Это вторая победа «сталеваров» в 2017 году.

Единственную шайбу в овертайме мощным броском из круга вбрасывания забросил Григорий Глебов, передачу которому отдал Евгений Банцерев.

Благодаря очередной победе клуб из столицы Удмуртской Республики набрал свое 56-е очко – это 17 место в Высшей хоккейной лиге. Напомним, что в плей-офф по результатам регулярного чемпионата попадают 16 лучших клубов.

«Тяжелый матч, обе команды старались. Много силовой борьбы. Необоснованно удалился игрок «Ермака». Я считаю, что для команды это преступление. Это моя оценка. Хорошо, что мы реализовали большинство. Ребятам благодарен. Сейчас нам без разницы: «Ермак», «Торпедо», очки нужны всем», - заявил после матча рулевой «Ижстали» Сергей Душкин.