Ижевск. Удмуртия. Собственники ижевской котельной АО «Ижметмаш» - ЗАО «Буммаш-Энерго» заявили о прекращении ее деятельности в сентябре 2017 года. Как сообщает пресс-служба городской администрации, об этом стало известно во время первого заседание комиссии по подготовке теплосетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

«На заседании комиссии была также рассмотрена возможность сохранения в Схеме теплоснабжения города котельной АО «Ижметмаш» - ЗАО «Буммаш-Энерго», собственники которой уведомили теплоснабжающую компанию о прекращении деятельности с сентября 2017 года», - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения. Следующая встреча состоится в конце января с участием всех заинтересованных сторон для выработки компромиссного решения.

Напомним, что котельная «Буммаш-Энерго» начала свою работу в сентябре 2016 года.

Также в прошлом году исполнительный директор Удмуртский коммунальных систем заявил, что организация без котельной «Буммаш-Энерго» работать не сможет и попросил власти Ижевска предпринять усилия для запуска теплоисточника.

Позже прокуратура Индустриального района Ижевска проверила готовность котельной к отопительному сезону. Работает она с повышенным давлением и температурой теплоносителя. По итогам проверки установили, что учреждение содержится в неудовлетворительном состоянии, без соблюдений требований закона.