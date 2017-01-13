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Александр Касперович: биатлонистку из Удмуртии Кайшеву надо потихоньку обкатывать

Главный тренер сборной России прокомментировал выступление женской команды в эстафетной гонке на пятом этапе кубка мира.

Александр Касперович: биатлонистку из Удмуртии Кайшеву надо потихоньку обкатывать
Фото:Пресс-служба СБР
спорт, Ижевск, биатлон, Ульяна Кайшева, Германия, Россия, Удмуртия


09:10

Рупольдинг. Германия. Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выступление женской эстафетной четверки на пятом этапе кубка мира. По словам наставника, наставники продолжат «обкатывать» спортсменку из Удмуртии. Об этом сообщает sports.ru.

«Да, не получилось у Кайшевой. Мы с ней еще не общались. Но надо потихоньку ее обкатывать, пусть набирается соревновательной практики», – сказал Касперович.

Он также отметил, что 13-е итоговое место в гонке не устроило никого.

«… но мы решаем поставленные перед сборной задачи. Первая – подготовиться к чемпионату мира, вторая – смоделировать подготовку к Олимпийским играм в Южной Корее. Мы находимся в поиске. Я не считаю, что у Сливко было неудачное выступление, я остался доволен тем, как она сработала. Ей достался очень быстрый этап, на котором стартовала Кайса Мякяряйнен. С ее скоростью было справиться сложно, она «захлебнулась» на первом подъеме. Но ничего страшного, это хороший урок», - подытожил Касперович.

Напомним, накануне российская сборная, в составе которой выступили Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова установила антирекорд, заняв 13-е место. Это худший результат национальной команды в этом виде программы в XXI веке. 

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Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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