Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе пятница, 13 января. Завершается первая трудовая неделя нового года. Пока вы строите планы на этот день и предстоящие выходные, мы расскажем о самых интересных материалах и сюжетах, которые приготовили для своих читателей онлайн СМИ республики.

Далекий берег

Журналисты гостелерадиокомпании «Удмуртия» рассказали о том, что жители Камбарки написали письма Президенту России Владимиру Путину и его полномочному представителю в Приволжском округе Михаилу Бабичу с просьбой обеспечить им льготный проезд по камскому мосту. Тарифы, утвержденные правительством республики, оказались слишком высокими для Камбаряков, многие из которых вынуждены ежедневно ездить на работу на другой берег реки. Местные власти их просьбы о льготном проезде пока не услышали, поэтому люди решили обратиться напрямую к главе государства.

За проезд через Каму придется заплатить больше

В гробу перевернулись

Интернет газета «День.org» пишет о том, что частные похоронные агентства Ижевска устроили друг с другом настоящую информационную войну. Конторы публикуют в социальных сетях компроматы друг на друга, а также «сливают» информацию об информаторах конкурентов в больницах, «скорой помощи» и полиции. Оказалось, что стоимость одного «сигнала» о покойнике составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей. В год на оплату своих информаторов ритуальные агентства тратят порядка 14 млн рублей. По данным газеты, пока из данных, опубликованных в интернете, подтвердился только один случай передачи данных об умершем человеке со стороны сотрудника правоохранительных органов в Ленинском районе столицы Удмуртии. Полицейского уволили и осудили.

Пошли в отказ

Портал «Ижлайф» сообщает о том, что представители «Ижевской управляющей компании» опровергли информацию о том, что причиной обрушения части кровли жилого дома в городке Металлургов стал снег на крыше.

«Мы чистили кровлю регулярно. Последний раз перед праздниками 28 декабря. Следующая чистка у нас была намечена на 9 января, однако наши рабочие выходили и чистили снег в праздничные дни, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» главный инженер обслуживающей организации Андрей Мухамиджанов.

По словам Мухамиджанова, сотрудники управляющей компании обследовали кровлю осенью прошлого года и поставили ей оценку «удовлетворительно». Конструкциям крыши нужен был ремонт, однако решение о его проведении собственники жилья могли принять не раньше апреля 2017 года.

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, day.org.ru, izhlife.ru.