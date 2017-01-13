Ижевск. Удмуртия. 13 января считается одним из самых удачных дней для святочных гаданий. Как пишет Astromeridian.ru, это вечер колядок и канун Старого Нового года. Его также называли Васильев вечер и Щедрый вечер.

Согласно народным поверьям, в этот день нужно было соблюдать народные обряды и по приметам судить о том, какой будет погода в течение всех 12 месяцев. Во многом приметы совпадали с 1 января. Считалось, что это наиболее удачный день для гаданий, во время которых можно узнать правду о будущем. Существовало поверье, что в этот вечер ведьмы крадут месяц, чтобы никто не видел гуляний нечистой силы, отмечает Trulylove.ru.

Этот день называют Васильевым вечером, поскольку на следующий день церковь празднует память Василия Великого, сообщает Domovenok-as.ru. Непременный атрибут праздника - блюда из свинины. Первым угощением на столе непременно должна была быть свинина, чаще всего - вареная свиная голова. Это животное олицетворяло богатство, плодовитость и благополучие.

Глава семьи разделял голову на части и раздавал куски по старшинству, самый младший из ребятишек залезал под стол и хрюкал там, а часть угощения со стола хозяйка выкидывала в свиной закут со словами: «Пусть свиньи в нашем доме не переводятся!».

Многие считали число 13 несчастливым и старались не начинать в этот день никаких новых дел, не планировать ничего важного.

Приметы на 13 января:

Если ночь выдается звездной и ясной, то урожай будет богатым и обильным

Если на Меланию стоит теплая погода, то лето будет дождливым

Если человек родился 13 января, то он наделяется даром предвидения и способен предсказывать будущее. В качестве оберега ему рекомендуется носить лазурит и хризолит

На столе обязательно должны присутствовать блюда из свинины – скот будет плодовитым, а в семье будет царить лад и мир.

Чем обильнее застолье, тем более удачным будет весь год

Если хозяева 13 января хорошо примут колядовщиков, то это принесет им счастье, и наоборот

Если 13 января на улице туман, значит, в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым

Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов

Если небо звездное, то будет много ягод и грибов

Если на Васильев вечер выпадает новолуние, то реки весной из берегов не выйдут

Оттепель 13 января обещает дождливое лето

Если солнце стоит высоко – садоводы соберут богатый урожай

Если ночь 13 января безлунная, то это нечистая сила месяц украла

Считать мелочь в этот день нельзя – это предвещает слезы

Все сны 13 января считаются вещими

Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно.