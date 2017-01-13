Ижевск. Удмуртия. Движение троллейбусов в Ижевске полностью восстановлено. Как сообщили в пресс-службе ИжГЭТ, задержка составила около часа.

Напомним, в пятницу в 7.00 утра троллейбусы остановились на участке от ул. Труда до ост. завод Нефтемаш. Причиной стало отсутствие напряжения в контактной сети.

«На участке работала ремонтная бригада «ИжГЭТ», - рассказала пресс-секретарь транспортного предприятия Наталья Кузнецова. - В 7.45 удалось восстановить движение в направлении улицы Ворошилова, в 8.00 движение было восстановлено полностью. Причины неполадок пока непонятны, будем разбираться».