Москва. Главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, или в народе доктора Лизу, опознали среди останков жертв крушения самолета Ту-154 в Сочи. Ее тело идентифицировали в результате ДНК-экспертизы, сообщают «Известия» со ссылкой на «ТАСС».

По словам источника в окружении погибшей, похоронят Глинку на Новодевичьем кладбище.

«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», - говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 Минобороны России пропала с экрана радаров. На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России. 26 декабря объявлено в России днем национального траура.



В четверг, 12 января, стало известно, что следователи, занимающиеся делом о крушении самолета Минобороны России по пути из Сочи в Сирию, исключили версию теракта на борту. Изначально соответствующий вариант не считался приоритетным.