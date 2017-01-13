Ижевск. Удмуртия. Подземный переход на улице Удмуртской в микрорайоне Север освободят от торговых точек по решению суда. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, срок договор аренды площадей у индивидуального предпринимателя истек, однако он продолжал использовать муниципальное имущество.

«На нежилое помещение и торговые киоски был заключен договор аренды с ИП Любимовой сроком с 17 апреля 2013 года до 17 апреля 2016 года для использования под торговую деятельность», - говорится в сообщении.

Однако, самостоятельно предприниматель не освободил площади, хотя был предупрежден об отказе в заключении нового договора аренды.

«В связи с тем, что ИП Любимова продолжала использовать муниципальное имущество, администрация города обратилась в Арбитражный суд Удмуртии с иском об обязании предпринимателя освободить указанные площади», - уточнили в пресс-службе.

Решением суда иск удовлетворили, но арендатор попытался оспорить решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном судом Перми, который оставил решение ижевского арбитража в силе.