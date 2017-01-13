Чечня. Ликвидированных в Чечне боевиков нашли через мессенджер WhatsApp. Как сообщает Life.ru, в приложении у них была своя группа, в которой они регулярно общались.

Как пишет издание, со ссылкой на «Коммерсантъ», общение в чате обнаружили после того, как правоохранители начали останавливать молодых людей для проверки автомобилей и гаджетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чечне ликвидировали сеть, состоящую из нескольких десятков боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Также задержали их пособников.