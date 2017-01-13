Ижевск. Удмуртия. Самый известный казак Удмуртии - атаман общественной организации «Верхнекамский отдельный казачий округ» Виктор Ерошенко отмечает день рождения. 13 января ему исполняется 76 лет.

Ерошенко Виктор Николаевич родился 13 января 1941 года в станице Советская Аполлонского (ныне Кировский) района, Ставропольского края.

В 1959 года поступил в Томское ордена Красной Звезды зенитно-артиллерийское училище, окончив училище, был направлен на ракетную базу Камчатской военной флотилии.

С 1968 по 1972 учился в Ленинградской Краснознамённой военной инженерной академии им. Можайского по специальности «Системы управления спутниками и космическими аппаратами». Работал военным представителем на Ижевском мотоциклетном заводе, осуществлял контроль изготовления и ввода в эксплуатацию систем управления стратегических ракет и космических аппаратов. Был руководителем группы телеметрии по подготовке и контролю запуска и полёта первого космического корабля «Буран».

Приказом Министра обороны СССР в 1988 году Ерошенко В.Н. было присвоено воинское звание - полковник.

С 1994 года является атаманом Верхнекамского казачьего округа.

Администрацией Президента Российской Федерации присвоен чин казачьего полковника. Является председателем рабочей группы окружной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по вопросам казачества.

Также день рождения отмечает заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства Удмуртии Натальи Судариковой Ирина Крохина.

Информационное агентство «Сусанин» поздравляет именинников.