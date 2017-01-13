Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет региональный этап первой всероссийской астрономической олимпиады «Малая медведица». Как сообщает сайт ижевского планетария, он состоится в 91-й школе столицы Удмуртии, которая находится на улице Красноармейской, 78.
Начала олимпиады в 14 января в 10:00.
Организаторы отмечают, что победители и призеры будут награждены призами.
«Главный приз - возможность поездки в Большой новосибирский планетарий для участия в заключительном этапе олимпиады в феврале 2017», - говорится в сообщении.
Олимпиада проводится при поддержке Международного астрономического общества АстрО, Ассоциации планетариев России, Молодежного образовательного Космоцентра (Звездный городок) и департамента образования города Новосибирска.
Предварительная регистрация проводится по ссылке. Подробности на сайте IZHSKY.RU.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону 906-234, код города 3412.