Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет региональный этап первой всероссийской астрономической олимпиады «Малая медведица». Как сообщает сайт ижевского планетария, он состоится в 91-й школе столицы Удмуртии, которая находится на улице Красноармейской, 78.

Начала олимпиады в 14 января в 10:00.

Организаторы отмечают, что победители и призеры будут награждены призами.

«Главный приз - возможность поездки в Большой новосибирский планетарий для участия в заключительном этапе олимпиады в феврале 2017», - говорится в сообщении.

Олимпиада проводится при поддержке Международного астрономического общества АстрО, Ассоциации планетариев России, Молодежного образовательного Космоцентра (Звездный городок) и департамента образования города Новосибирска.

Предварительная регистрация проводится по ссылке. Подробности на сайте IZHSKY.RU.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 906-234, код города 3412.